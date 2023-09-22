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Güncel
AA 22.09.2023 00:28

Ahilik Haftası'nda 100 iş insanı Kırşehir'de bir araya gelecek

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, 100 iş insanının 36. Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de bir araya geleceğini söyledi.

Ahilik Haftası'nda 100 iş insanı Kırşehir'de bir araya gelecek

Erkan, yarın akşam Kırşehir'de "Esnaf ve İş Dünyası Buluşması" programı ile farklı iş kollarından 100 iş insanını ağırlayacaklarını belirtti.

Programla Kırşehirli iş insanlarının memleketlerine yatırımları ve projelerinin değerlendirileceğini aktaran Erkan, topluma örnek olan, Ahilik değerlerini yansıtan iş insanlarına şed kuşatılacağını ve ödül verileceğini dile getirdi.

Erkan, "Kırşehir’in önünü açacak yatırımlar geleceğini düşündüğümüz, kentin ileri gelen iş insanları ile Türkiye’den 100 iş insanıyla toplantı yapacağız. Bu toplantıda doğdukları, büyüdükleri topraklara Kırşehirli hemşerilerimiz nasıl bir yatırım yapmayı düşünür, biz de siyaset ve bürokrasi olarak ne yapmamız gerekiyorsa yanlarında olduğumuzu hissettirip buradaki iş insanlarımızın yolunu açmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çocukları da unutmadıklarını aktaran Erkan, bu yıl ilk kez Rafadan Tayfa Çocuk Tiyatrosu'nu çocuklarla Cacabey Meydanı'nda buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

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