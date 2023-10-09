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Güncel
AA 09.10.2023 10:25

Ağustos ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

İhracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 16,1 azaldı.

Ağustos ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 düştü. Endeks, Ağustos 2022'ye kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16, yakıtlarda yüzde 19,9 azaldı, imalat sanayisinde ise (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 16,1 geriledi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,7, yakıtlarda yüzde 46,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,4 düştü.

İhracat miktar endeksi arttı

İhracat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4, yakıtlarda yüzde 28,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 yükselirken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2 azalış gösterdi.

İthalat miktar endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 10,9 arttı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1, yakıtlarda yüzde 13,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 147,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,4 artarak ağustosta 154,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Ağustos 2022'de 142,4 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 3,4 artışla bu yılın aynı ayında 147,3'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 136,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,6 azalarak ağustosta 130,5'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Ağustos 2022'de 115,2 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 10,9 artarak ağustosta 127,7 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ağustos 2022'de 74,2 olarak kaydedilen dış ticaret haddi, 12,6 puan artışla bu yılın ağustos ayında 86,8'e çıktı.

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