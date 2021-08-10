Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı’da tezek yığınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı’da tezek yığınlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Ağrı’da edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Seyithanbey köyünde dün gece yüklü miktarda tezeğin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yükselen alevlere ve yoğun dumana uyanan evdeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ağrı merkezden olay yerine sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yangını güçlükle kontrol altına aldı. Korkutan yangının ardından tezekler küle döndü.
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