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Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor25 Aralık 2019 Çarşamba 15:36 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 15:36
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü.
Araç sürücülerinin ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve öğrenciler zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA