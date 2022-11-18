İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Patnos ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan İ.K'nin üst aramasında gümrük kaçağı 30 cep telefonu yakalandı.

Şüphelinin çalıştığı iş yerinde arama yapan ekipler, burada da kaçak 11 telefon ele geçirdi.

Kaçakçılık olayıyla ilgili İ.K. ile iş yeri sahibi F.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.