Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, bir kişinin üzerinde ve çalıştığı iş yerinde gümrük kaçağı 41 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.
Patnos ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan İ.K'nin üst aramasında gümrük kaçağı 30 cep telefonu yakalandı.
Şüphelinin çalıştığı iş yerinde arama yapan ekipler, burada da kaçak 11 telefon ele geçirdi.
Kaçakçılık olayıyla ilgili İ.K. ile iş yeri sahibi F.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Ağrı Kaçakçılık
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