Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da buz tutan Aşağı Toklu Şelalesi'nin güzelliği drone ile görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle tamamen donan Aşağı Toklu Şelalesi ve deresinde, güzel görüntüler oluştu.
Taşlıçay ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde bulunan şelale ve dere, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düşmesiyle dondu.
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