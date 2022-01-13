Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 02:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden kişiyi yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden adamı yaraladı.
Mehmet U. (30) idaresindeki 42 Z 2221 plakalı tır, Çobanlar Kavşağı'nda Ali Palıt (22) yönetimindeki 78 BC 026 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bisikletini tamir eden Ahmet Karakulak'a (68) vurdu.
Yaralanan Karakulak, ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakulak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis ekipleri tır sürücüsü Mehmet U'yu gözaltına aldı.
Öte yandan tırın otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Isparta’da hava sıcaklığı düşüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz