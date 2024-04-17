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Güncel
AA 17.04.2024 17:15

Afyonkarahisar'da 'Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' açıldı

Afyonkarahisar'da "Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı"nın açılışı yapıldı. Açılışı Vali Kübra Güran Yiğitbaşı gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da 'Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' açıldı
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, fuar açılışı sırasında yaptığı konuşmada, Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda birbiriyle bağlantılı üç ayrı sektörün yer aldığını söyledi.

Afyonkarahisar'da 'Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' açıldı

Fuar 5 gün sürecek

Bu sektörlerin ülke ve dünya pazarı açısından çok kritik ve stratejik olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar, bu üç sektörde öncü ve lider konumda. Bu ivmeyi de daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz. İnşallah, belirli bir aradan sonra gerçekleşen fuarımız, 5 gün boyunca çok güçlü iş birliklerine, iyi koordinasyonlara, yurt dışındaki bağlantılar ile üretim ve tedarik zincirlerinin güçlenmesine ve inovatif fikirlerin ve yeni teknolojilerin de geleneksel üretimle bir arada sürdürülebilir olmasına vesile olur."

Yapılan konuşmaların ardından Vali Yiğitbaşı ve ilçe protokolü fuarın açılışını yaparak stantları gezdi.

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