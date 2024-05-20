Afyonkarahisar'da Motokros heyecanı

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Macaristan'dan 158 sporcu katıldı.

Anadolu Motor Sporları Kulübü organizatörlüğünde düzenlenen Avrupa Gençler EMX 85 sınıfında birinciliği Szoke Eros Mark elde ederken, Efe Okur ikinci ve Ana Kolnookov üçüncü oldu.

EMX 65 sınıfından birinciliği Nikola Mutafchiev, ikinciliği Viktor Kolnookov ve üçüncülüğü de Andrei Susanu elde etti.

MX1 sınıfında Georgi Geogiev, Mustafa Çetin, Galip Alp Baysan, MX2'de Danail Stefanov, Ata Yağız Kuzu ve Batuhan Demiryol, MX125'te Danail Stefanov, Banu Mihnea ve Baran Bulut Kocaman, MX50'de Radostin Prisadov, Georgi Georgiev, Alparslan Davran, MX65'de Nikola Mutafchiev, Andrei Susanu, Viktor Kolnookov, MX85'de Efe Okur, Mehmet Emin Hıd, Ana Kolnookov, MX'de Hristian Iliovski, Şakir Şenkalaycı, Eray Esentürk, Senior'da Vasil Stoyanov, Atanas Petrov ve Volkan Özgür ilk üç sırada yer aldı.

Birçok Türk yarışmacı dereceye girdi

Türkiye KAYO Şampiyonası'nda MX'de Şakir Şenkalaycı, Eray Esentürk ve Alihan Yaman, MX1'de Mustafa Çetin, Galip Alp Baysan, Azad Demirkal, MX2'de Ata Yağız Kuzu, Batuhan Demiryol ve Burak Arlı dereceye giren sporcular oldu.

MX2 Junior sınıfında birinci Efe Kemal Hıd, ikinci Salih Yiğit Teker ve üçüncü Aras Efe Yıldırım, MX125'de birinci Baran Bulut Kocaman ikinci Mehmet Yiğit Kara ve üçüncü Mert Akkafa olurken, MX Senior'da Volkan Özgür birinci, Teyyar Gürpınar ikinci ve Cüneyt Öztürk üçüncü sırada yer aldı.

Veteran sınıfında Hüseyin Neziroğlu birinciliği, Ceyhun Kalfalı ikinciliği ve Fehmi Teker üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda birinci Selen Tınaz, ikinci Irmak Yıldırım ve üçüncü Ecem Çelik, 65 CC'de birinci Yağız Kaya, ikinci Aslan Osmanpaşaoğlu ve üçüncü Poyraz Bor, 85 CC'de birinci Efe Okur, ikinci Mehmet Emin Hıd, üçüncü Ali Akkafa, 50 CC'de birinci Alpaslan Davran ikinci Yiğit Alp Karabatak, üçüncü Alparslan Kelsoy, 50 CC mini sınıfında birinci Yusuf Ali Kolay, ikinci Göktürk Tezcan, üçüncü Duru Gören, E-50 sınıfında birinci Ömer Kudu ve ikinci Yusuf Başterzi oldu.

Ödüller, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven tarafından verildi.