Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 05:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da kar yağışı yeniden başladı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar’da kar yağışı bir hafta aradan sonra tekrar başlarken kent yeniden beyaza bürünmeye başladı.
Afyonkarahisar’da kar yağışı bir hafta aradan sonra tekrar başlarken kent yeniden beyaza bürünmeye başladı.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte yaklaşık bir haftadır yağmayan kar yağışı, dün akşam saatlerinde yeniden başladı.
Mart ayının oldukça soğuk geçtiği Afyonkarahisar’da vatandaşlar karlı bir güne uyandı.
Meteoroloji tarafından sıcaklıkların da mevsim normallerinin altında seyredeceği ve hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor.
Kar yağışının yarına kadar devam edeceği kentte hafta sonunda ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Kar Yağışı
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