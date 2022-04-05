Karayatak köyündeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Yangında saman balyaları yanarken, samanlık çöktü.