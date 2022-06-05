Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da ahıra yıldırım düştü: 16 büyükbaş hayvan telef oldu
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yayladaki ahıra yıldırım düşmesi sonucu 16 büyükbaş hayvan telef oldu.
Çay'a bağlı Eber köyü Taşağıl mevkisinde yayladaki bir ahıra yıldırım düştü.
Yıldırım düşmesi sonucu ahırda bulunan Rahim Turunç'a ait 16 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Etiketler: Afyonkarahisar Yağış
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