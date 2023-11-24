Afyonkarahisar'da "7. Tıbbi, Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı" başladı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında, dünya çapında değişen ekonomik dengede, tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye adına önemli bir stratejik değer taşıdığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın tıbbi ve aromatik bitkiler üretme ve işleme potansiyelinin, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik planlamaları açısından önemli bir değere sahip olacağını aktaran Yiğitbaşı, "Tıbbi, aromatik ve baharat bitkilerinin ülkemize ve şehrimize gelir getirici katma değeri yüksek ürün elde etme yolunda adaptasyonu, üretimi ve kalite çalışmalarını iyileştirme amacıyla Afyonkarahisar'da başta AFSÜ olmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi bünyesinde uzun yıllardır çeşitli girişimler yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

"Afyonkarahisar'da tıbbi ve aromatik bitkiler borsası kurulacak"

Yiğitbaşı, çalıştayda "Ulusal ve Uluslararası Ticaret Potansiyeli" alt başlığının ele alındığını belirterek, tıbbi, aromatik ve baharat bitkilerinin ticari potansiyeline dikkati çekti.

İki gün sürecek çalıştayda sağlık, ilaç ve gıda sektöründen temsilciler ve bürokratların bir arada olacağı, tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi, çeşitli sektörlerdeki hacmi, bölgesel, ulusal ve uluslararası kapsamı, istihdama ve ekonomiye katkısının tartışılacağını vurgulayan Yiğitbaşı, "Bu çalıştayda, en önemli gündemlerden birisi Afyonkarahisar'da müjdesi verilen bir tıbbi ve aromatik bitkiler borsasının kurulması kararı olacaktır. Böyle bir borsanın ülkemizde ilk defa Afyonkarahisar'da kurulması, tıbbi ve aromatik bitkilerin uluslararası ticareti hem şehrimiz hem de ülkemiz adına kritik bir adım olacaktır." diye konuştu.

Programda, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ile eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, fuardaki stantları gezdi.

Çalıştay, yarın sona erecek.