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Güncel
İHA 15.05.2023 15:40

Adıyaman’da yıpranan yollar onarılıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, depremin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için şehir genelinde yol yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman’da yıpranan yollar onarılıyor

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da hayatın normale döndürülmesi için deprem sonrası çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, şimdi de hasar gören yollardaki tahribatı ortadan kaldırıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren sorumlular, depremden dolayı şehir genelinde hasar gören yollardaki tahribatı ortadan kaldırarak, vatandaşların rahat ve güvenilir bir şekilde ulaşımını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Yetkililer konuşmasının devamında, “Ekiplerimiz depremden kaynaklanan bozulma ve çökmeleri ortadan kaldırmak için kent merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda yol onarım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bozulan tüm yolları onararak vatandaşlarımıza rahat bir ulaşım imkanı sağlayacağız” diye konuştu. 

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