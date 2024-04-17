Adıyaman'da PKK'lı teröristlere 15'er yıla kadar hapis talebi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016'da bir askerimizin şehit edildiği roketatarlı saldırıda mühimmatı temin ettikleri belirlenen Ali T. ve Kemal K. ile Selahattin K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Roketatarı Hatay'dan Adıyaman'a götürmüş

İddianamede, Ali T. ve Kemal K.'nin, kent kırsalında terör örgütü PKK tarafından yapılan eylemde kullanılan ve Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit olmasına neden olan roketatar ile bir miktar parayı Hatay'daki Selahattin K. aracılığıyla Adıyaman'a getirtip örgüt üyelerine ulaştırdıkları öğrenildi.

Terörist cenazesine katılmış

Ali T.'nin 2013'te merkeze bağlı Kuşakkaya köyü Dardağan mezrasında etkisiz hale getirilen PKK mensubunun cenaze törenine katıldığı, burada terör örgütünün paçavralarının açıldığı belirlenen iddianamede, Selahattin K.'ye ait dijital materyallerde terör örgütünün elebaşıları ile örgüt üyelerinin çok sayıda fotoğraflarının yer aldığı ifade edildi.