Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.10.2024 21:22

Adıyaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Adıyaman'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, kentte yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında sunum yapılıp, eylem planının etkin şekilde uygulanması amacıyla kadına şiddet alanında çalışan ilgili kurumların görüş ve önerileri değerlendirildi.

Vali Varol, toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Adıyaman'da kamu kurum ve kuruluşlarımız ve toplumun her kesimiyle iş birliği içerisinde 'şiddete sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Adıyaman Kadına Şiddet
Sıradaki Haber
Iğdır'ın genç tenisçileri artık Türkiye'nin en iyi liginde raket sallayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:44
Filistin, İsrail "soykırımının" durdurulması için BM'ye acil müdahale çağrısını yineledi
22:41
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenledi
22:32
Esenler'de bir binanın çatısında kısmi çökme oldu
22:11
Galata Kulesi meme kanserine dikkati çekmek için pembeye büründü
22:01
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
21:41
BM: İsrail Gazze'ye bu ay insani yardımların üçte birinden azına geçit verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ