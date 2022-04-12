Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir okulun kantininde hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda B.S. ile B.Y.E'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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