Demokrasi Parkı'nda Kızılay tarafından kurulan standa gelen din görevlileri, burada sosyal mesafeye dikkat ederek kan bağışı yaptı.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Müftülük bünyesinde görevli din görevlilerinin kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Taşçı, şöyle devam etti:

"Yetkililerden ve medyadan takip ettiğimiz kadarıyla Kovid-19 salgını süreci ile beraber, kan stoklarının ciddi manada azaldığını biliyoruz. Onun için hem kendimiz kan bağışında bulunuyoruz, hem tüm halkımızı Kızılaya kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."