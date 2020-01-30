Çok Sayıda personelin katıldığı operasyonda 53 paket kaçak sigara, 407 kutu makaron, 89 kilogram kaçak nargile tütünü, 100 gümrük kaçağı puro, 62 sahte bandrol ve 28 bin 225 deste sigara kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.