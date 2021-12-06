Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 18 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 18 ev karantinaya alındı.
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