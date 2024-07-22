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Güncel
AA 22.07.2024 14:17

Adıyaman'da 10 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 10 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da 10 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 kişi tutuklandı

Bu kapsamda ilçe merkezinde kontrol noktası oluşturan ekipler, durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, iki valizde 10 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yapılan sorgulamalarında çeşitli suçlardan kayıtları bulunan araçtaki S,Ş, M.D, ve E.A, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş. ve E.A. tutuklandı, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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