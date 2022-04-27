Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman merkezli terör operasyonunda yakalanan iki zanlı serbest bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan ve bir dönem HDP Gaziantep İl Başkanlığı yapan M.A. ile bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 23 Nisan'da Adıyaman merkezli Şırnak ve Gaziantep'te düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı M.A. ile B.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı öğrenilen M.A'nın, öğrencilik yıllarında 2015'te Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde PTT şubesini kundakladığı iddia edilmişti.
Etiketler: Adıyaman Terör Örgütü Terörle Mücadele
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