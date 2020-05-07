Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında 3 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince, Adıyaman kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.
Son Haberler
- 10:28
- 10:23
- 10:18
- 10:16
- 10:18
Sıradaki Haber
Sivas'ta karantina süresi sona eren 574 kişi memleketlerine uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz