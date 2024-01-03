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Güncel
AA 03.01.2024 13:17

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki 3 ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 611 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, adreslerdeki K.D, M.S.A, U.T, İ. T. ile U.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.D, M.S.A, U.T. ile İ.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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