Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Sarıçam ilçesi Ayvalı Mahallesi ile Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki üç adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak 2 bin 300 şişe alkol kiti, 50 litre alkol aroması, 50 alkolmetre, çeşitli markalara ait 2 bin 500 etiket, 5 litre etil alkol ile 600 paket elektronik sigara kartuşu ve 275 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Polis, adreslerdeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.