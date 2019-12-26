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Adana'da sağanak nedeniyle suya kapılan kovanlar AFAD ekiplerince çıkarıldı26 Aralık 2019 Perşembe 14:22 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 14:24
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağında suya kapılan arı kovanları AFAD ekiplerince çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Adana, Seyhan ilçesi Akkapı Mıdık mevkisinde dere yatağında suya kapılan arı kovanları olduğu ihbarı alan AFAD ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Ekipler, yoğun çalışma sonrası arı kovanlarını dere yatağından çıkararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA