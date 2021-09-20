Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Adana polisinin yaptığı operasyonda kaçak 1 milyon 630 bin makaron, 3 bin 70 paket sigara, 149 cep telefonu, 100 kablosuz kulaklık, 47 elektronik sigara, 18 Antik Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı.
Adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı 1 milyon 630 bin makaron, 3 bin 70 paket sigara, 149 cep telefonu, 100 kablosuz kulaklık, 47 elektronik sigara, 18 Antik Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirdi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık
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