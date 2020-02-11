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Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 1100 paket sigara, 280 elektronik sigara kartuşu, 149 kilogram nargile tütünü, 50 cep telefonu ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana kaçakçılık operasyonuSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 11:04
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