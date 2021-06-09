Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Koyunevi Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yaptıkları sırada 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bölgede, iki yeraltı görüntüleme cihazı, tablet, sinyal gücü yüksek anten ve dedektör ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.