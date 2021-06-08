Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesi Hacılı Mahallesi'nde devriye sırasında ormanlık alanda park halindeki otomobilin durumundan şüphelendi.

Jandarma, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Bölgede, iki dedektör, iki kazma, kürek, dedektör başlığı ve aküsü ele geçirildi.