Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesi Hacılı Mahallesi'nde devriye sırasında ormanlık alanda park halindeki otomobilin durumundan şüphelendi.
Jandarma, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Bölgede, iki dedektör, iki kazma, kürek, dedektör başlığı ve aküsü ele geçirildi.
Etiketler: Kaçak Kazı Kaçakçılık
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