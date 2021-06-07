Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir arazide 4 bin 214 kök Hint keneviri yetiştiren 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutluca Mahallesi'nde 3 kişinin kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 214 kök kenevir ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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