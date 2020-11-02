İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 26 Ekim-1 Kasım’da genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla uygulamalar yaptı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 29 tabanca, 19 av tüfeği, bunlara ait 192 mermi ve 28 kartuş ile 9 kurusıkı tabanca, 7 kesici alet, çalıntı bir otomobil, 21 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet ele geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 256 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, bu tarihlerde yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edilen 12 iş yerine de adli ve idari işlem uygulandı.

