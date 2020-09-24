Adana'da alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda yürüyen Şahin Y'ye bir otomobilden tabanca ve av tüfeğiyle ateş edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan Şahin Y, yakınları tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla firari şüpheliler Kemal K. ve Osman A'yı yakaladı.

Zanlıların emniyetteki sorgularında, adres sormak için yanına gittikleri Şahin Y'nin elini beline atmasıyla kendilerine zarar vereceğini düşünerek olayı gerçekleştirdiklerini söylediği öne sürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.