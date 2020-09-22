İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda, şüphelendiği araçlarda arama yaptı.

Dedektör köpekle, iki şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramalarda üç yolcuya ait valiz, çanta ve kolilerde gümrük kaçağı 1747 paket pipo tütünü, 6 bin 40 puro ve 840 paket sigara ele geçirildi.

Polis, 3 yolcuyu gözaltına aldı.