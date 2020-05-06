Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt olduğunu belirledi.

Tesise operasyon düzenleyen ekipler, plastik tanklarda kaçak üretildiği tespit edilen 82 bin 700 litre akaryakıt buldu.

Şüpheli F.S. gözaltına alındı.