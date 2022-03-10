Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 457 bin 660 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 457 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık şüphelilerine yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, kaçak 102 bin 660'ı tütünle doldurulmuş 457 bin 660 makaron, 5 bin 785 paket sigara, 145 kilogram tütün, 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana Kaçakçılık
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