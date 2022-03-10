Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık şüphelilerine yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, kaçak 102 bin 660'ı tütünle doldurulmuş 457 bin 660 makaron, 5 bin 785 paket sigara, 145 kilogram tütün, 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.