Adana'da uyuşturucu ticaretinin engellenmesi için 400 polisle bir mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alınarak denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce pek çok kez operasyon düzenlediği merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanların faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla geniş çaplı uygulama yaptı.

Denetimlere narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat, çevik ve asayiş ekiplerinden oluşan 400 polis katıldı.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Narkotik ekipleri ise şüphelendikleri araçları dedektör köpeğiyle aradı.

Uygulama sırasında polis, mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol altında tuttu.