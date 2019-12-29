Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonda görüştü

Adana ve Mersin'de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Adana ve Mersin'de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Ekonomi