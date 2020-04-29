İlçe merkezi, sahil ve Büyükada'da yapılan at ahırlarında haftada iki gün gerçekleştirilen çalışmalarda 32 personel görev yapıyor.

Çarşamba ve cuma günleri gerçekleşen çalışmalara 4 mekanik süpürme aracı ve 4 mobil ekip de katılıyor.

İlçe belediyesinin isteği doğrultusunda Adalar'a ek yıkama araçları da gönderiliyor.

Bu kapsamda Büyükada merkezi, yollar, parklar ve en çok kullanılan alanlardan olan iskeleler, İSTAÇ personelince kapsamlı temizlendi.

Buna ek olarak, Adalar'daki faytonların kaldırılmasının ardından bakıma alınan atların bulunduğu barakalarda da temizlik çalışmaları sürüyor.

İSTAÇ Başkan Danışmanı Alper Yeğin çalışmalarla ilgili 24 Aralık'ta başlatılan kapsamlı temizlik çalışmalarının Kovid-19'la mücadele sürecinde de devam ettiğini söyledi.

İstanbul Valiliği, İBB, Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Belediyesi'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda cadde, meydan, sahil ve ahırların temizlendiğini anlatan Yeğin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 ay boyunca 80 personel ve 17 araçla 255 at ahırı temizlendi. Atıklar düzenli depolama sahalarına sevk edildi. Dik yamaçların olduğu yerlerde, karton, plastik gibi atıklar da toplandı. 25 ton atık da depolama sahalarına götürüldü. Adaların bütün kent meydanları ve caddeleri mekanik araçlarımız, elle süpürme ve yıkama birimlerimizce temizleniyor. Koronavirüs sürecinde de haftada iki gün tüm adalar temizleniyor. İskele bölgesinde ve kentin yoğun yerlerinde de bu çalışmalara devam ediliyor."