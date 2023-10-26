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Güncel
İHA 26.10.2023 09:52

Acil serviste sıramatik sistemi hizmete girdi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste hasta yoğunluğu ve karmaşasını azaltmak için kurulumu biten siramatik sistemi bugün itibariyle hizmete girdi.

Acil serviste sıramatik sistemi hizmete girdi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yetişkin acil serviste yapılan fizibilite çalışmasının ardından hasta yoğunluğunu azaltmak ve sürekli yaşanan kargaşanın önüne geçmesi hedeflenen siramatik sistemi hizmete girdi.

Hizmete giren sıramatik Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, başhekim yardımcıları ve ilgili müdürler tarafından yerinde incelendi. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, "Ülkemiz genelinde görülen acil servislerin aşırı kalabalığı ne yazık ki hastanemizde de yaşanmaktadır. Bu kalabalık doğal olarak kargaşa ve kaos ortamının oluşmasına neden oluyordu. Bugün itibariyle kurulumunu ve sistemimize entegrasyonunu tamamladığımız sıramatik sayesinde hastalarımız acil servisimizde kuyruk oluşturmadan ve ayakta beklemeden rahatlıkla muayene olabileceklerdir. Bu düzenlemenin hastanemizin kurumsal kimliğine önemli katkı sunacağına inanıyorum. Her an alanda olan ekibimle beraber hastalarımızın daha konforlu bir sağlık hizmeti almaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

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