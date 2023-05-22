Parçalı Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.05.2023 11:10

Aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

Artvin’de aç kalan ayılar Fıstıklı köyü yaylasına dadandı. Yiyecek aramak için yayla evlerine giren ayılar, kapılar kırdı, eşyalara zarar verdi.

Aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

Artvin’in merkeze bağlı Fıstıklı köyü yaylası yiyecek arayan ayılar yayla evlerine dadandı. Girdikleri evlere büyük zarar veren ayılar, kapıları kırdı eşyaları darmaduman etti.

Hafta sonu yayla çıkan vatandaşlar harabeye dönen yayla evlerini görünce neye uğradıkların şaşırdılar. Bölge halkından Yaşar Çil, “Hatila vadisinde bulunan Fıstıklı köyü yaylası ve etrafında 6 adet yayla bulunuyor. Genellikle hayvancılık yapan vatandaşların kullandığı yaylalar buralar. Ayı neredeyse bütün yaylara bütün evlere girmiş. Tahtalar kırılmış çatılar sökülmüş. Mutfak ve yatak eşyaları gibi bir çok ev eşyası ayılar tarafından tahrip olmuş. Maddi hasar oldukça yüksek yapacak bir şey yok. Burası milli parksa bizde bunu çekeceğiz. Umarım yetkililer bunlarla ilgilenin köylü bu sorunu bir şekilde çözülür” dedi.

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Samsun'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Seçmen sayısı arttı, geçersiz oy sayısı azaldı
11:43
Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın
11:41
Kamerun’da son iki haftada 512 yeni kolera vakası tespit edildi
11:25
Almanya'da küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi öldü
11:21
Depremzedeler için gece gündüz afet konutu mesaisi
11:37
Türk savunma sanayii 'LIMA 2023'te boy gösterecek
Afganistan'da binlerce aile mağaralarda yaşam mücadelesi veriyor
Afganistan'da binlerce aile mağaralarda yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Geri manevra yapan sürücü arkasından gelen yayaya böyle çarptı
Geri manevra yapan sürücü arkasından gelen yayaya böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ