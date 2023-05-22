Aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

Artvin’in merkeze bağlı Fıstıklı köyü yaylası yiyecek arayan ayılar yayla evlerine dadandı. Girdikleri evlere büyük zarar veren ayılar, kapıları kırdı eşyaları darmaduman etti.

Hafta sonu yayla çıkan vatandaşlar harabeye dönen yayla evlerini görünce neye uğradıkların şaşırdılar. Bölge halkından Yaşar Çil, “Hatila vadisinde bulunan Fıstıklı köyü yaylası ve etrafında 6 adet yayla bulunuyor. Genellikle hayvancılık yapan vatandaşların kullandığı yaylalar buralar. Ayı neredeyse bütün yaylara bütün evlere girmiş. Tahtalar kırılmış çatılar sökülmüş. Mutfak ve yatak eşyaları gibi bir çok ev eşyası ayılar tarafından tahrip olmuş. Maddi hasar oldukça yüksek yapacak bir şey yok. Burası milli parksa bizde bunu çekeceğiz. Umarım yetkililer bunlarla ilgilenin köylü bu sorunu bir şekilde çözülür” dedi.