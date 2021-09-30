AB Komisyonundan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Mart 2020'de hazırlanan Geçici Çerçeve ile üye ülkelerin şirketlere kamu yardımı sağlayabildiği belirtildi.

Söz konusu çerçeve kapsamında şimdiye kadar üye ülkelerin 650'den fazla kamu yardımı talebinin AB Komisyonu tarafından onayladığı belirtilen açıklamada, böylece şirketlere 3 trilyon eurodan fazla destek verildiği bildirildi.

Açıklamada, Komisyon tarafından krizden etkilenen işletmelere gerekli mali desteğin sağlanması amacıyla hazırlanan Geçici Çerçeve tedbirlerinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılmasının teklif edildiği kaydedildi.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

Geçici Çerçeve ile üye ülkeler, COVID-19 salgınında işletmelere yeterli miktarda likidite sağlayabiliyor.

Normal şartlarda, AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.