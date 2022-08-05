Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bilgilere istinaden Üzümlü ilçesi mülki sınırları içerisinde Ç. B, ve M.B, isimli 2 şüpheli şahsa ait bahçede yapılan arama neticesinde 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayın şüphelisi Ç. B, ve M.B, isimli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.