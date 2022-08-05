Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Erzincan’da 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bilgilere istinaden Üzümlü ilçesi mülki sınırları içerisinde Ç. B, ve M.B, isimli 2 şüpheli şahsa ait bahçede yapılan arama neticesinde 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayın şüphelisi Ç. B, ve M.B, isimli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Erzincan
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