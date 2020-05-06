COVID-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nın (STAR) değerlendirme süreci tamamlandı. Programa yapılan 340 başvurunun 300’ü destek almaya hak kazandı.

"Araştırmacılarımıza güveniyoruz"

Değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Araştırmacılarımıza güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok, bundan sonra da asla olmayacak. Bu küresel tehdide karşı hep birlikte başarmakta kararlıyız. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ yolunda sizlerden de aldığımız güçle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

KOVİD-19'la mücadelede 300 stajyer araştırmacı daha aramıza katılıyor.



Hayatımıza dokunacak yenilikçi projelere tüm becerileriyle dahil olan bu araştırmacıların başarılı olması en büyük arzumuz.#MilliTeknolojiHamlesi yolunda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz @Tubitak pic.twitter.com/lHZiOsjl4O — Mustafa Varank (@varank) May 6, 2020

8 Nisan'da başlamıştı

Programa başvurular 8 Nisan’da başlayıp 20 Nisan tarihinde sona erdi. Koronovirüsle mücadeleye yönelik halen kamu kurumları tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerde görev almak isteyen ve bu ilgili projelerin yürütücülerinden kabul almış öğrenci ve araştırmacılar programa yoğun ilgi gösterdi.

209’u kadın araştırmacı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; STAR programına 12 günde 70 farklı projeyle 340 öğrenci ve araştırmacı başvurdu.

COVID-19 ile mücadeleye yönelik Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen 118’i lisans, 85’i yüksek lisans, 70’i doktora öğrencisi ve 27’si doktora sonrası olmak üzere 300 araştırmacı destek almaya hak kazandı. 300 STAR bursiyerinin 209’unu kadın araştırmacılar oluşturdu.

6 bin TL’ye kadar burs

300 bursiyer, COVID-19 ile mücadele kapsamında yeni nesil dezenfektanlar, koruyucu kıyafetler, tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları konularında çalışmalar yapılan projelerde görev alacak.

Kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alan lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin TL’ye kadar aylık burs verilecek.