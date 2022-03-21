2022 Ramazan hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı 2022 ne zaman?
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan başlıyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip. Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı 2022...
11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Ramazan'ın son günü ise 1 Mayıs.
Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27'nci gecesine denk gelen 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.
Ramazan ayının ardından 2 Mayıs Pazartesi ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek. Ramazan Bayramı'nın son günü 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
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