Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

YKS 2021 sonuçları nasıl duyurulacak?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.