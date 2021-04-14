Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 YKS ne zaman? TYT 2021, AYT 2021 sınav tarihleri...
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi belli oldu. YKS 2021 ne zaman? 2021 TYT ne zaman yapılacak? 2021 AYT sınavı... Ayrıntılar haberimizde…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.
YKS 2021 ne zaman yapılıyor?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran arasında gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da yapılacak.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 18, 2021
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır
Adaylarımıza başarılar dilerim.#YKS2021 pic.twitter.com/pbAdtuUCCO
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