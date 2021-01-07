Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021 Pasaport harçları belli oldu... 2021 Pasaport harcı ne kadar?
Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarlar yüzde 9,11 artırılacak. Peki 2021 pasaport harçları ne kadar? Yeni yılda pasaport harçları ne kadar olacak? 2021'de süresi 6 ay olan pasaportlar için 227,20 lira harç ödenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.
Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi bulunuyor
2021 Pasaport harcı ne kadar?
Pasaport harçlarında, süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira, 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira alınacak.
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