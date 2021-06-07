KPSS başvuruları açıldı. KPSS başvuruları, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 KPSS başvuruları ne zaman?

KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

KPSS 2021 başvurusu için tıklayınız.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir." denildi.

2021 KPSS sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.