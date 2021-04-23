İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) Bahar Dönemi sınav takvimi güncellendi.

2021 AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavı 24 Nisan - 5 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak.

Tarih Sınavların Başlama Saati Sınavların Bitiş Saati

24 Nisan 2021 04.00 23.59

25 Nisan 2021 04.00 23.59

26 Nisan 2021 04.00 23.59

27 Nisan2021 04.00 23.59

28 Nisan 2021 04.00 23.59

29 Nisan 2021 04.00 23.59

30 Nisan 2021 04.00 23.59

1 Mayıs 2021 04.00 23.59

2 Mayıs 2021 04.00 23.59

3 Mayıs 2021 04.00 23.59

4 Mayıs 2021 04.00 23.59

5 Mayıs 2021 04.00 23.59

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılamayacak.